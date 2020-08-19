***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2020Karar Sayısı2020/13Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTURCAS PETROL A.Ş. 01.01.2020 - 30.06.2020 DÖNEMİ TFRS RAPORU SORUMLULUK BEYANI.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870163BIST