***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirketimiz bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Sn Mustafa Ergen'in görevinden ayrılması ve yerine Sn. Lale Ergin'in atanması nedeniyle Sn. Mustafa Ergen'den boşalan Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na ve Denetim Komitesi Üyeliği'ne Sn. Lale Ergin'in atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851214BIST