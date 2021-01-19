***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.01.2021 16:09
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
./..
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Altan Kolbay'ın 15.01.2021 itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle Şirketimizin ilgili Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, İcra Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin sonlandırılmasına ve ilgili Komite'lerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.
İcra Komitesi
· Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı)
· Sn. Erdal Aksoy
· Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu
· Sn. Arkın Akbay
· Sn. Erkan İlhantekin
· Sn. Eda Yüksel
· Sn. Tuğçe Gündüz
Kurumsal Yönetim Komitesi
· Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı)
· Sn. Mehmet Timuçin Tecmen
· Sn. Matthew James Bryza
· Sn. Erkan İlhantekin
· Sn. Eda Yüksel
· Sn. Tuğçe Gündüz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903282
BIST
16:241.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 19,96
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:247,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:249,0378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:24439,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,71
|Açılış
|: 439,21
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:24
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|36.236.101
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|THYAO
|13,53
|1.520.894.837
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|752.279.707
|% 0,78
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4397
|7,4428
|% -0,41
|
|Euro
|9,0331
|9,0378
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0992
|10,1498
|% -0,32
|
|Frank
|8,3482
|8,3985
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% -0,53
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-19,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|-25,07
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-12,12
|
|Çeyrek
|703
|719
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|