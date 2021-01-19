***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Altan Kolbay'ın 15.01.2021 itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle Şirketimizin ilgili Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, İcra Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin sonlandırılmasına ve ilgili Komite'lerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.İcra Komitesi· Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı)· Sn. Erdal Aksoy· Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu· Sn. Arkın Akbay· Sn. Erkan İlhantekin· Sn. Eda Yüksel· Sn. Tuğçe GündüzKurumsal Yönetim Komitesi· Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı)· Sn. Mehmet Timuçin Tecmen· Sn. Matthew James Bryza· Sn. Erkan İlhantekin· Sn. Eda Yüksel· Sn. Tuğçe Gündüzhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903282BIST