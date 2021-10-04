***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde Operasyon Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Arkın Akbay'ın 30.09.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle Şirketimizin 04 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, İcra Komitesi üyeliğinin sonlandırılmasına ve ilgili Komite'nin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.İcra Komitesi :· Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı)· Sn. Erdal Aksoy· Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu· Sn. Erkan İlhantekin· Sn. Eda YükselSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966387BIST