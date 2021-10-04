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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

04.10.2021 14:20



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

               Şirketimiz bünyesinde Operasyon Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Arkın Akbay'ın 30.09.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle Şirketimizin 04 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, İcra Komitesi üyeliğinin sonlandırılmasına ve ilgili Komite'nin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.
 
İcra Komitesi :
·        Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı)
·        Sn. Erdal Aksoy
·        Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu
·        Sn. Erkan İlhantekin
·        Sn. Eda Yüksel
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966387


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