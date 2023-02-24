***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23/02/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üye listesi aşağıda yer aldığı şekilde güncellenmiştir.Kurumsal Yönetim Komitesi:• Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı)• Sn. Mehmet Timuçin Tecmen• Sn. Matthew James Bryza• Sn. Erkan İlhantekinRiskin Erken Saptanması Komitesi:• Sn. Emre Derman (Komite Başkanı)• Sn. Banu Aksoy• Sn. Mehmet Timuçin TecmenSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116700BIST