***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.02.2023 15:27
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23/02/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üye listesi aşağıda yer aldığı şekilde güncellenmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
• Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı)
• Sn. Mehmet Timuçin Tecmen
• Sn. Matthew James Bryza
• Sn. Erkan İlhantekin
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
• Sn. Emre Derman (Komite Başkanı)
• Sn. Banu Aksoy
• Sn. Mehmet Timuçin Tecmen
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116700
BIST
17:315.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,21
|Açılış
|: 5.088
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|Önceki Kapanış
|: 5.086
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5.114
En Düşük
5.054
17:3118,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 19,1250
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|Önceki Kapanış
|: 19,1420
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18,9361
En Düşük
18,7970
17:3119,9099
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:311.099,75
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|: -0,62%
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|Açılış
|: 1.099,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:31
|EMKEL
|5,39
|42.023.292
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|31.904.089
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.636.650
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.210.111.717
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.825.013
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|DERHL
|5,31
|24.576.424
|% -6,84
|
|CANTE
|70,75
|290.620.649
|% -5,79
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,48
|6.049.968.640
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|TUPRS
|599,50
|3.272.371.878
|% 2,22
|
|OYAKC
|43,94
|3.104.787.225
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|ODAS
|7,58
|741.609.509
|% 2,71
|
|KOZAL
|26,08
|2.473.378.971
|% 0,31
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8805
|18,8847
|% 0,06
|
|Euro
|19,9027
|19,9099
|% -0,57
|
|Sterlin
|22,4596
|22,5722
|% -0,72
|
|Frank
|20,0313
|20,1519
|% -0,55
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,01
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.101
|1.101
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.502
|7.555
|-69,00
|
|Yarım
|3.665
|3.697
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|0,25
|