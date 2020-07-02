***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2020 17:27
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854185
BIST
17:18117.057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.742,19
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:186,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:187,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:18391,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,43
|Açılış
|: 391,35
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|188.047.182
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.615.824
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.666.920
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.439
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|37,60
|14.809.435
|% -5,81
|
|ULAS
|5,15
|4.752.622
|% -4,98
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|GARAN
|8,39
|1.173.007.814
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,30
|895.080.252
|% 3,37
|
|KARSN
|3,29
|879.099.174
|% 7,87
|
|SISE
|5,91
|768.728.796
|% 6,10
|
|THYAO
|12,27
|765.898.176
|% -0,24
|
|IEYHO
|1,02
|376.537.843
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,07
|640.040.614
|% 2,48
|
|KARSN
|3,29
|879.099.174
|% 7,87
|
|ALBRK
|1,77
|426.854.997
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,30
|895.080.252
|% 3,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5450
|8,5879
|% 0,32
|
|Frank
|7,2307
|7,2743
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,69
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.552
|5,40
|
|Tam
|2.607
|2.619
|5,50
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,01
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,86
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1796, 71 artarak (% 1.36 ) 134, 278
-
17:33XU100
Endeks 117, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 17, 971.00 milyon TL de
-
17:33AVOD
Yüzde 5.03 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 728, 520 adet işlem
-
17:32METUR
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 865, 835 adet işlem
-
17:30VKFYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 269, 261 adet işlem