***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 10:06
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860658
BIST
10:37120.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 857,59
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:376,8577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:377,8445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:37401,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,90
|Açılış
|: 401,59
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.669.348
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.060.672
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|245.490
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.191.046
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|DURDO
|17,77
|342.675
|% -4,56
|
|LUKSK
|21,36
|190.610
|% -4,30
|
|EKGYO
|2,33
|198.689.529
|% 1,30
|
|ASELS
|33,30
|144.382.604
|% 0,48
|
|ODAS
|2,91
|122.933.027
|% 1,75
|
|GUSGR
|5,41
|119.782.109
|% -0,18
|
|SISE
|6,50
|114.517.872
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,33
|198.689.529
|% 1,30
|
|TSKB
|1,28
|67.319.124
|% 0,79
|
|ODAS
|2,91
|122.933.027
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,82
|75.468.190
|% 1,11
|
|USAK
|1,95
|71.656.365
|% 5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6713
|8,7147
|% 0,19
|
|Frank
|7,2766
|7,3204
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,07
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.685
|2.698
|6,70
|
|Yarım
|1.303
|1.320
|3,30
|
|Çeyrek
|654
|661
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,27
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