***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 14:24
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029162
BIST
14:302.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -17,88
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.469
14:3015,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0951
|Açılış
|: 15,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
14:3016,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1508
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
14:30913,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,02
|Açılış
|: 913,44
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:28
|ULUUN
|10,38
|70.997.570
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.247.592
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.043.264
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|14.719.246
|% 9,94
|
|KLMSN
|11,16
|14.664.757
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.610.857
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.522.898
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|30.556.369
|% -9,97
|
|THYAO
|42,12
|1.723.114.138
|% -0,19
|
|SISE
|19,85
|1.402.756.887
|% -0,95
|
|KRDMD
|16,48
|1.087.509.307
|% -0,54
|
|ASELS
|24,10
|963.961.819
|% -0,33
|
|SAHOL
|20,74
|890.255.381
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,74
|434.237.926
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,45
|399.659.528
|% -3,05
|
|DOHOL
|3,70
|328.931.156
|% -3,65
|
|YKBNK
|4,81
|371.960.581
|% -0,82
|
|PETKM
|10,27
|791.096.618
|% 0,88
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3367
|15,3416
|% 0,63
|
|Euro
|16,2085
|16,2307
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,8679
|18,9625
|% 0,65
|
|Frank
|15,4304
|15,5233
|% 1,03
|
|Riyal
|4,0773
|4,0977
|% 0,48
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,52
|
|Altın Gr.
|914
|914
|11,78
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|0,43
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|0,20
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,31
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,62
|
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