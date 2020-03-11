***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2020 16:42
***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İsmail Kazanç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827102
BIST
16:32100.510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -552,77
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:326,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0362
|Açılış
|: 37,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 37,2200
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:327,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0781
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6100
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:323,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,38
|
|Önceki Kapanış
|: 3,35
|
3,40
En Düşük
3,34
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.678.151
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.697.587
|% 19,79
|
|DEVA
|9,91
|154.709.448
|% 19,54
|
|SELEC
|7,26
|107.116.483
|% 18,05
|
|ECZYT
|10,80
|109.387.245
|% 17,52
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|758.032
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.611.860
|% -14,74
|
|DOKTA
|20,48
|11.961.661
|% -14,60
|
|ALCTL
|16,08
|21.341.929
|% -14,24
|
|ASELS
|25,56
|930.489.473
|% -1,31
|
|THYAO
|9,60
|740.650.028
|% -3,71
|
|GARAN
|9,47
|437.327.541
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,13
|288.780.207
|% -13,42
|
|GSRAY
|2,29
|245.004.563
|% -10,89
|
|IHLGM
|1,10
|177.625.771
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,91
|141.095.116
|% -9,00
|
|ODAS
|1,56
|225.628.932
|% -9,30
|
|ADESE
|1,31
|146.896.479
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,29
|245.004.563
|% -10,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9804
|8,0204
|% 0,67
|
|Frank
|6,6051
|6,6449
|% 1,25
|
|Riyal
|1,6457
|1,6539
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,19
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|
|Tam
|2.185
|2.239
|29,64
|
|Yarım
|1.056
|1.083
|14,34
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,17
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,98
|35,98
|-1,24
|