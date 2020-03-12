***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 11:11
***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İsmail Kazanç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827358
BIST
11:5896.575
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -4.390,93
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.105
11:586,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,2370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2437
En Düşük
6,2064
11:587,0441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:58329,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,73
|Açılış
|: 329,39
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,95
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.469.654
|% 20,00
|
|ECILC
|4,77
|216.094.500
|% 19,55
|
|SELEC
|8,76
|86.821.441
|% 18,70
|
|DEVA
|11,65
|122.714.615
|% 17,20
|
|ECZYT
|12,71
|71.655.305
|% 15,34
|
|HUBVC
|16,00
|25.291.248
|% -20,00
|
|RYGYO
|4,27
|12.272.656
|% -19,89
|
|IHEVA
|2,55
|4.397.093
|% -19,81
|
|RYSAS
|4,57
|22.960.498
|% -19,68
|
|TSPOR
|3,48
|99.324.130
|% -19,07
|
|ASELS
|24,60
|279.202.921
|% -5,96
|
|THYAO
|8,95
|275.722.460
|% -6,87
|
|ECILC
|4,77
|216.094.500
|% 19,55
|
|MGROS
|23,64
|140.502.585
|% 2,87
|
|GARAN
|9,02
|133.508.195
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,99
|90.261.894
|% -11,61
|
|ODAS
|1,39
|95.957.625
|% -13,66
|
|ADESE
|1,29
|64.959.762
|% -2,27
|
|KARSN
|1,40
|67.424.743
|% -9,09
|
|ECILC
|4,77
|216.094.500
|% 19,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9468
|7,9867
|% 0,10
|
|Frank
|6,6327
|6,6726
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6570
|1,6653
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|9,40
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,89
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,33
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,67
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-1,71
|