***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.08.2020 16:42
***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aziz Torun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866657
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.062
En Düşük
985
18:057,2489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
18:058,5505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0619
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
18:05471,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -8,05
|Açılış
|: 471,18
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3990
|9,4462
|% -0,72
|
|Frank
|7,8745
|7,9219
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9211
|1,9307
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|-34,61
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
|
|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|-1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,24
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|-0,62
|
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