***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAntalya ArsalarRapor Tarihi07.01.2020AçıklamalarŞirket portföyünde yer alan Antalya Arsalar 2019 Yıl sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2020 tarih ve çalışma yapılmamıştır. Ek'te kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 12233903-340. 15-E.6420 nolu yazısına istinaden 13.07.2020 tarihinderevizyon yapılmış olup değer tespitine ilişkin yeni birhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859651BIST