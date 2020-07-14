***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.07.2020 11:42
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Arsalar
Rapor Tarihi
07.01.2020
Açıklamalar
Şirket portföyünde yer alan Antalya Arsalar 2019 Yıl sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2020 tarih ve çalışma yapılmamıştır. Ek'te kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 12233903-340. 15-E.6420 nolu yazısına istinaden 13.07.2020 tarihinde
revizyon yapılmış olup değer tespitine ilişkin yeni bir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859651
BIST
14:32118.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -121,15
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
14:326,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8688
En Düşük
6,8552
14:327,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8174
En Düşük
7,7736
14:32396,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,19
|Açılış
|: 396,48
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.946.383
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|6.851.586
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.249.354
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.493.832
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,96
|412.581
|% -5,43
|
|EKGYO
|2,32
|1.407.618.352
|% 2,20
|
|THYAO
|11,99
|534.000.462
|% 0,17
|
|ODAS
|2,92
|521.291.925
|% -1,02
|
|GARAN
|7,96
|516.549.587
|% -0,13
|
|ZOREN
|2,84
|435.873.392
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,32
|1.407.618.352
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,68
|375.103.088
|% 1,82
|
|TSKB
|1,29
|280.186.693
|% 2,38
|
|ODAS
|2,92
|521.291.925
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,84
|435.873.392
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5775
|8,6206
|% -0,08
|
|Frank
|7,2762
|7,3201
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-7,58
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.600
|-7,30
|
|Tam
|2.657
|2.668
|-7,40
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|-3,70
|
|Çeyrek
|645
|653
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,34
|
Seans Raporu
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14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -351, 8 kaybederek (% -0.26 ) 134, 384
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