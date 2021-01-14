Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

14.01.2021 16:28



***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Mall of İstanbul (Konut ve Flat ofisler)
Rapor Tarihi
07.01.2021
Açıklamalar

Mall of İstanbul (Konut ve Flat ofisler) 2020 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902143


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.547
Değişim :  -0,81% |  -12,68
Açılış :  1.567  
Önceki Kapanış :  1.559  
En Yüksek
1.568 En Düşük
1.542
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.421,80 159.778.843 % 10,00  
PKENT 979,00 2.250.351 % 10,00  
TKURU 302,50 2.344.295 % 10,00  
FMIZP 157,40 80.072.845 % 9,99  
KSTUR 189,30 1.641.909 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3600 7,3650 % -0,51  
Euro 8,9528 8,9602 % -0,45  
Sterlin 10,0507 10,1011 % -0,09  
Frank 8,2603 8,3101 % -0,55  
Riyal 1,9576 1,9674 % -0,51  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -0,02  
Altın Gr. 438 438 -1,91  
Cumhuriyet 2.909 2.953 -41,00  
Tam 2.895 2.968 -39,78  
Yarım 1.399 1.436 -19,24  
Çeyrek 702 718 -9,63  
Gümüş.Ons 25,58 25,62 0,36  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,06  
B. Petrol 55,45 55,45 -0,61  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru