***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2021 16:49
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Paşabahçe
Rapor Tarihi
07.01.2021
Açıklamalar
Paşabahçe 2020 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902155
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0309
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3596
18:058,9546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:05436,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,82
|Açılış
|: 436,55
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.773.156
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.249.372
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.071.743
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.560
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|THYAO
|13,26
|2.783.089.706
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.284.877
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.486.420
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.284.877
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.222.998
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.089.706
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3687
|7,3719
|% -0,42
|
|Euro
|8,9448
|8,9546
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0262
|10,0765
|% -0,34
|
|Frank
|8,2400
|8,2897
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-7,01
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,86
|55,86
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
-
17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF