***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2022 17:46
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Mall of İstanbul (2. Etap Otel ve Residence)
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Mall of İstanbul (2. Etap Otel ve Residence) 2021 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994181
BIST
17:352.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,79
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
17:3513,5716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0104
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
17:3515,5220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0596
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
17:35792,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -2,78
|Açılış
|: 792,54
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler17:33
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|179.649.991
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.621.332
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|253.997.062
|% 9,89
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,37
|56.779.769
|% -5,92
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,42
|3.890.991.547
|% -1,25
|
|KRDMD
|13,33
|3.708.174.360
|% -0,15
|
|EREGL
|31,54
|1.436.230.767
|% -0,25
|
|SISE
|15,10
|1.340.644.848
|% 0,33
|
|YKBNK
|3,86
|1.121.846.428
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,44
|949.042.395
|% 2,95
|
|YKBNK
|3,86
|1.121.846.428
|% 1,31
|
|KRDMD
|13,33
|3.708.174.360
|% -0,15
|
|THYAO
|28,42
|3.890.991.547
|% -1,25
|
|HALKB
|5,10
|562.469.774
|% 4,29
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5380
|13,5693
|% -0,09
|
|Euro
|15,4847
|15,5199
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,4592
|18,5518
|% -0,49
|
|Frank
|14,7751
|14,8641
|% -0,43
|
|Riyal
|3,5936
|3,6116
|% -0,39
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,83
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,69
|
Seans Raporu
17:33
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Endeks 2, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 29, 437.00 milyon TL de
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