***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2022 20:27
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Torium AVM
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Torium AVM 2021 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994432
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0774
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4526
18:0515,4575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1241
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,3572
18:05789,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -5,92
|Açılış
|: 789,56
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
786,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4759
|13,4786
|% -0,76
|
|Euro
|15,3684
|15,4570
|% -0,80
|
|Sterlin
|18,3952
|18,4875
|% -0,84
|
|Frank
|14,7223
|14,8110
|% -0,79
|
|Riyal
|3,5899
|3,6079
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-5,48
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,94
|85,94
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRSTL
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