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***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

21.10.2020 16:22
GÜNCEL HABERLER



***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2020
Açıklamalar

Esas sözleşmemizin Sermaye ve Paylar Başlıklı 8. Maddesinin tadili için SPK'dan onay 22.12.2017 tarihinde alınmış olup, Tescili 27.12.2017 tarihinde yapılmıştır. Şirket genel bilgi formunu güncelleme amacıyla duyuru düzenlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.  
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 27/12/2017 03/01/2018 9486



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882850


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Çeyrek 775 793 5,87  
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Gümüş Gr. 6,30 6,30 0,07  
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