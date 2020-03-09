***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657Transferler9.102 446.006 -455.108Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.288.139 1.288.139 1.288.139Kar Payları15 -50.000 -50.000 -50.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler12 -2.143 -2.143 -2.143Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653Transferler1.288.139 -1.288.139Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)865.662 865.662 865.662Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler12 -1.369 -1.369 -1.369Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI545.400 269.370Dönem Karı (Zararı)865.662 1.288.139Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-304.928 -649.482Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.269 1.241Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7 13.674 4.178Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 431.410 250.445Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler279.106 843.866Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-954.121 -1.694.848Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -954.121 -1.694.571Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -277Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-76.266 -54.364İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.105 -368.544Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler57.281 18.568Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler140.611 324.350Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.358 39.258Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.739 -21.114Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.295 -7.037Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-13.435 -857.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-217.648 135.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-217.648 135.257Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları545.629 270.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-229 -743YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-87.059 -111.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.361 -1.465Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.893 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -110.739 -128.985Alınan Temettüler12 29.148 19.389FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.321 -550.844Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.642.896 1.048.123Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.312.447 -1.318.397Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 72Ödenen Temettüler0 -50.000Ödenen Faiz-303.723 -301.243Alınan Faiz45.595 70.601YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)530.662 -392.535Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 530.662 -392.535DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 202.684 595.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 733.346 202.684Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 738.885 203.881Ticari Alacaklar7 115.683 173.382İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,23 22.501 30.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 93.182 142.509Diğer Alacaklar11 124 3.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 124 3.101Stoklar9 1.105.159 1.261.004Peşin Ödenmiş Giderler6 18.715 14.196Diğer Dönen Varlıklar10 12.071 13.697ARA TOPLAM1.990.637 1.669.261TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.990.637 1.669.261DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 109Ticari Alacaklar7 2.003 10.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.003 10.661Diğer Alacaklar9.290 9.293İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.290 9.293Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 394.174 348.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 11.290.632 10.219.431Maddi Duran Varlıklar22.375 9.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar652 790Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar652 790Peşin Ödenmiş Giderler6 3.842 4.003TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.723.452 10.601.857TOPLAM VARLIKLAR13.714.089 12.271.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 163.233 258.038Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.788.539 1.685.608Ticari Borçlar7 126.849 98.110İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,23 54.540 30.291İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 72.309 67.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.524 1.753Diğer Borçlar11 21.946 28.241İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 21.946 28.241Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 81.729 95.164Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.578 9.807Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.578 9.807Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 5.916 175.869ARA TOPLAM2.204.314 2.352.590TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.204.314 2.352.590UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.029.817 2.250.389Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.009 1.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.009 1.182Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10 3 52.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.030.829 2.303.875TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.235.143 4.656.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.478.946 7.614.653Ödenmiş Sermaye15 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-4.707 -3.338Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.255 74.255Yasal Yedekler74.255 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.517.966 5.229.827Net Dönem Karı veya Zararı865.662 1.288.139TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.478.946 7.614.653TOPLAM KAYNAKLAR13.714.089 12.271.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 987.537 1.952.909Satışların Maliyeti16 -305.548 -1.067.600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)681.989 885.309BRÜT KAR (ZARAR)681.989 885.309Genel Yönetim Giderleri17 -64.938 -51.371Pazarlama Giderleri17 -12.021 -5.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 967.195 1.777.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.689 -1.404ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.567.536 2.603.895Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 76.266 54.364FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.643.802 2.658.259Finansman Gelirleri20 49.937 64.657Finansman Giderleri20 -828.077 -1.434.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)865.662 1.288.139Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)865.662 1.288.139DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)865.662 1.288.139Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları865.662 1.288.139Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanz/Zarar 21 0,87000000 1,29000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)865.662 1.288.139Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları865.662 1.288.139http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825873BIST