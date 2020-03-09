***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657Transferler9.102 446.006 -455.108 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.287.204 1.287.204 1.287.204Kar Payları15 -50.000 -50.000 -50.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler12 -2.143 -2.143 -2.143Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718Transferler1.287.204 -1.287.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)865.790 865.790 865.790Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler12 -1.369 -1.369 -1.369Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI542.638 271.785Dönem Karı (Zararı)865.790 1.287.204Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-304.467 -649.381Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.269 1.241Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7 13.691 4.178Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 431.479 250.437Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler279.481 843.975Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-954.121 -1.694.848Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -954.121 -1.694.571Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -277Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-76.266 -54.364İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.427 -365.360Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler57.427 17.799Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler140.611 324.350Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.675 39.179Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.084 -19.978Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.401 -6.506Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-13.605 -855.406İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-217.868 135.202Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-217.868 135.202Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları542.896 272.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-258 -678YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-87.108 -113.028Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.410 -60.040Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -110.739 -72.377Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.893 0Alınan Temettüler12 29.148 19.389FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.902 -550.836Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.645.546 1.048.123Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.312.447 -1.318.397Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 72Ödenen Temettüler0 -50.000Ödenen Faiz-303.950 -301.243Alınan Faiz45.753 70.609YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)530.432 -392.079Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 530.432 -392.079DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 203.140 595.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 733.572 203.140Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 739.111 204.337Ticari Alacaklar7 116.289 174.151İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,23 22.054 30.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 94.235 143.451Diğer Alacaklar11 137 3.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 137 3.105Stoklar9 1.105.159 1.261.004Peşin Ödenmiş Giderler6 22.111 14.275Diğer Dönen Varlıklar10 12.282 13.852ARA TOPLAM1.995.089 1.670.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.995.089 1.670.724DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 2.003 10.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.003 10.661Diğer Alacaklar9.290 9.293İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.290 9.293Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 394.174 348.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 11.267.894 10.143.533Maddi Duran Varlıklar46.820 86.740Maddi Olmayan Duran Varlıklar961 1.060Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar961 1.060Peşin Ödenmiş Giderler6 3.842 4.003TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.724.984 10.603.715TOPLAM VARLIKLAR13.720.073 12.274.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 165.883 258.038Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.788.539 1.685.608Ticari Borçlar7 128.330 99.246İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,23 54.141 30.078İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 74.189 69.168Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.560 1.818Diğer Borçlar11 22.371 28.772İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 22.371 28.772Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 83.979 97.584Kısa Vadeli Karşılıklar14.578 9.807Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.578 9.807Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 5.868 175.973ARA TOPLAM2.211.108 2.356.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.211.108 2.356.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.029.817 2.250.389Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.009 1.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.009 1.182Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10 0 52.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.030.826 2.303.875TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.241.934 4.660.721ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.478.139 7.613.718Ödenmiş Sermaye15 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-4.707 -3.338Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.255 74.255Yasal Yedekler74.255 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.517.031 5.229.827Net Dönem Karı veya Zararı865.790 1.287.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.478.139 7.613.718TOPLAM KAYNAKLAR13.720.073 12.274.439Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 991.087 1.954.283Satışların Maliyeti16 -308.374 -1.069.194TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)682.713 885.089BRÜT KAR (ZARAR)682.713 885.089Genel Yönetim Giderleri17 -65.312 -51.496Pazarlama Giderleri17 -12.189 -6.424Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 967.286 1.777.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.739 -1.394ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.567.759 2.602.958Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 76.266 54.364FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.644.025 2.657.322Finansman Gelirleri20 50.095 64.665Finansman Giderleri20 -828.330 -1.434.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)865.790 1.287.204Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)865.790 1.287.204DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)865.790 1.287.204Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları865.790 1.287.204Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,87000000 1,29000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)865.790 1.287.204Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları865.790 1.287.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825874BIST