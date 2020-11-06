***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653Transferler1.288.139 -1.288.139 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.611 -61.611 -61.611Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.369 -1.369 -1.369Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 -61.611 7.551.673 7.551.673Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946Transferler166 865.496 -865.662 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-442.574 -442.574 -442.574Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.383.462 -442.574 8.035.249 8.035.249Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI691.481 223.324Dönem Karı (Zararı)-442.574 -61.611Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler884.455 349.786Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler707 305Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 319 11.616Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 391.761 304.656Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler521.045 63.914Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -25.008 -30.705Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.369 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.369 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler249.639 -67.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.544 62.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.251 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler200.100 44.902Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.162 3.488Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.468 -17.176Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.192 -145.326Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7.545 -16.859İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.403 507Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.403 507Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları691.520 220.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39 -265Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 3.294YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-107.076 -14.977Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -375Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.754Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.235 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.769 6.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -147.685 -55.888Alınan Temettüler3 34.075 29.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-989.942 398.246Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.871.117 3.431.370Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.300.074 -2.814.321Ödenen Faiz-593.379 -248.537Alınan Faiz32.394 29.734YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-405.537 606.593Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.701 13.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -396.836 620.452DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 733.346 202.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 336.510 823.136Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 337.660 738.885Ticari Alacaklar8 110.390 115.683İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20.095 22.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar90.295 93.182Diğer Alacaklar452 124İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar452 124Stoklar10 905.059 1.105.159Peşin Ödenmiş Giderler7 19.425 18.715Diğer Dönen Varlıklar10.180 12.071ARA TOPLAM1.383.166 1.990.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.383.166 1.990.637DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 484Ticari Alacaklar8 1.472 2.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.472 2.003Diğer Alacaklar2.711 9.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.711 9.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 383.984 394.174Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.434.917 11.290.632Maddi Duran Varlıklar22.846 22.375Maddi Olmayan Duran Varlıklar709 652Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar709 652Peşin Ödenmiş Giderler7 970 3.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.848.093 11.723.452TOPLAM VARLIKLAR13.231.259 13.714.089KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 508.097 163.233Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.473.823 1.788.539Ticari Borçlar8 101.381 126.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar52.491 54.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar48.890 72.309Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.538 1.524Diğer Borçlar84.138 21.946İlişkili Taraflara Diğer Borçlar57.330 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.808 21.946Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 74.184 81.729Kısa Vadeli Karşılıklar18.690 14.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18.690 14.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 3.066 5.916ARA TOPLAM2.264.917 2.204.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.264.917 2.204.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.930.084 3.029.817Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 3TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.931.093 3.030.829TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.196.010 5.235.143ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.035.249 8.478.946Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.830 -4.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.383.462 6.517.966Net Dönem Karı veya Zararı-442.574 865.662TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.035.249 8.478.946TOPLAM KAYNAKLAR13.231.259 13.714.089Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 774.521 689.525 325.695 257.101Satışların Maliyeti13 -330.478 -214.430 -125.546 -89.493TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)444.043 475.095 200.149 167.608BRÜT KAR (ZARAR)444.043 475.095 200.149 167.608Genel Yönetim Giderleri14 -23.199 -44.241 -9.274 -14.845Pazarlama Giderleri14 -25.102 -2.675 -3.424 -1.035Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.274 17.165 2.118 12.618Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.486 -4.790 -907 -45ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)396.530 440.554 188.662 164.301Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 25.008 30.705 12.307 10.253FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)421.538 471.259 200.969 174.554Finansman Gelirleri15 31.244 29.442 7.966 7.811Finansman Giderleri15 -895.356 -562.312 -383.702 -46.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-442.574 -61.611 -174.767 136.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-442.574 -61.611 -174.767 136.010DÖNEM KARI (ZARARI)-442.574 -61.611 -174.767 136.010Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-442.574 -61.611 -174.767 136.010Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 16 -0,44000000 -0,06000000 -0,17000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-442.574 -61.611 -174.767 136.010Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-442.574 -61.611 -174.767 136.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886910BIST