***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2020 14:11
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840758
BIST
15:25101.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 206,11
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:256,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9987
En Düşük
6,9799
15:257,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0511
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:25384,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,79
|Açılış
|: 384,49
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|156.039.319
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.830.565
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.712.966
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,24
|773.737.104
|% 2,54
|
|GARAN
|8,45
|676.219.727
|% 1,08
|
|THYAO
|10,81
|515.986.458
|% -0,09
|
|ASELS
|27,44
|394.596.134
|% -0,15
|
|ODAS
|1,72
|302.992.576
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|302.992.576
|% 3,61
|
|ECILC
|5,24
|773.737.104
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,12
|178.164.448
|% 0,00
|
|AVOD
|2,50
|195.794.021
|% 9,65
|
|GARAN
|8,45
|676.219.727
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7138
|8,7575
|% 0,64
|
|Frank
|7,1653
|7,2085
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-6,44
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,80
|
|Tam
|2.530
|2.584
|-2,80
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|22,96
|22,96
|-0,11
|