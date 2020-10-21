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***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2020 16:51
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***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi ve karma projesi Mall of İstanbul bünyesinde yer alan Hilton Mall of İstanbul 21.10.2020 itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlamıştır. Hilton Mall of İstanbul'da 14'ü süit olmak üzere 175 oda bulunmaktadır. Otel, 1.410 kişi kapasiteli kongre merkezi ve balo salonu ile büyüklükleri 45 m2 ile 360 m2 arasında değişen 13 adet toplantı salonuna sahiptir.
Hilton Mall of İstanbul, 5 kıtaya ve 260'dan fazla farklı destinasyona uçuş imkânı sunan İstanbul Havalimanı'na en yakın 5 yıldızlı otellerden biri olma ayrıcalığına sahiptir. Aynı zamanda otelin, gelecek yıl hizmete açılması beklenen Ataköy-İkitelli metro hattındaki Masko istasyonuna direkt bağlantısı bulunmaktadır.
Hilton Mall of İstanbul, Torunlar GYO'nun %100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecektir. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılı için %65 doluluk ile yaklaşık 60 milyon TL'lik ciro hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882856


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