***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2020 16:51
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi ve karma projesi Mall of İstanbul bünyesinde yer alan Hilton Mall of İstanbul 21.10.2020 itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlamıştır. Hilton Mall of İstanbul'da 14'ü süit olmak üzere 175 oda bulunmaktadır. Otel, 1.410 kişi kapasiteli kongre merkezi ve balo salonu ile büyüklükleri 45 m2 ile 360 m2 arasında değişen 13 adet toplantı salonuna sahiptir.
Hilton Mall of İstanbul, 5 kıtaya ve 260'dan fazla farklı destinasyona uçuş imkânı sunan İstanbul Havalimanı'na en yakın 5 yıldızlı otellerden biri olma ayrıcalığına sahiptir. Aynı zamanda otelin, gelecek yıl hizmete açılması beklenen Ataköy-İkitelli metro hattındaki Masko istasyonuna direkt bağlantısı bulunmaktadır.
Hilton Mall of İstanbul, Torunlar GYO'nun %100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecektir. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılı için %65 doluluk ile yaklaşık 60 milyon TL'lik ciro hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882856
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
18:059,2857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0141
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
18:05483,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,39
|Açılış
|: 483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|14,52
|48.369.024
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.638.395
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.995.042
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.164.778
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.886.930
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.378.931
|% -9,99
|
|ORMA
|13,34
|1.415.424
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.511.547
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.467.569.204
|% 0,80
|
|TURSG
|6,21
|1.291.644.136
|% 1,14
|
|SISE
|6,97
|1.076.352.228
|% -0,14
|
|KARSN
|3,30
|1.000.661.542
|% 5,43
|
|ODAS
|3,42
|832.295.607
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|769.791.589
|% 9,74
|
|KARSN
|3,30
|1.000.661.542
|% 5,43
|
|SKBNK
|1,98
|533.733.856
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,38
|578.939.044
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|832.295.607
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8119
|7,8191
|% -0,59
|
|Euro
|9,2735
|9,2857
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,2502
|10,3016
|% 0,97
|
|Frank
|8,6198
|8,6718
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0783
|2,0887
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|19,00
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,09
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem