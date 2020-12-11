***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 16:07
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.11.2020 tarih ve 2020/56 sayılı toplantısında
· T. İş Bankası A.Ş. ‘den 5 yıl vadeli 800.000.000 TL tutarında kredi kullanımına ve,
· Kredinin teminatını oluşturmak üzere Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 mevkiinde 858 Ada, 4 Parsel 'de kain Mall of İstanbul AVM isimli taşınmazın üzerinde T. İş Bankası A.Ş lehine 3.dereceden 1.500.000.000 TL ipotek tesis edilmesine,
Karar verilmiştir.
Bahse konu ipotek işlemi 11.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892818
BIST
16:561.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.364
En Düşük
1.343
16:567,8662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8508
16:569,5377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0542
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5247
16:56465,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,70
|Açılış
|: 465,14
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:56
|NIBAS
|82,50
|30.389.195
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.517.998
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.802.016
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|204.982.709
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,25
|81.475.001
|% -7,13
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|GARAN
|9,53
|2.308.161.477
|% 0,32
|
|SISE
|7,16
|2.255.462.830
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.420.883.708
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,90
|1.329.997.198
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,13
|1.250.675.022
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.250.675.022
|% 2,62
|
|SISE
|7,16
|2.255.462.830
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|554.127.725
|% -2,73
|
|PETKM
|4,83
|1.420.883.708
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,00
|862.166.852
|% 2,04
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8600
|7,8662
|% -0,31
|
|Euro
|9,5285
|9,5377
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,3251
|10,3769
|% -1,32
|
|Frank
|8,8021
|8,8551
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0893
|2,0998
|% -0,41
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|-14,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-8,95
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-4,33
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,07
|50,07
|-0,18
|
Seans Raporu
16:56
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 44 artarak (% 0.76 ) 1, 510
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17:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, SISE, TSKB
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17:08
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, PETKM
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17:08XU100
Endeks 1, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 23, 692.00 milyon TL de
-
17:08GRNYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 747, 688 adet işlem