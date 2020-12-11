***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.11.2020 tarih ve 2020/56 sayılı toplantısında· T. İş Bankası A.Ş. ‘den 5 yıl vadeli 800.000.000 TL tutarında kredi kullanımına ve,· Kredinin teminatını oluşturmak üzere Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 mevkiinde 858 Ada, 4 Parsel 'de kain Mall of İstanbul AVM isimli taşınmazın üzerinde T. İş Bankası A.Ş lehine 3.dereceden 1.500.000.000 TL ipotek tesis edilmesine,Karar verilmiştir.Bahse konu ipotek işlemi 11.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892818BIST