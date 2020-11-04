***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2020 12:31
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AZİZ TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.09.1996 İcrada Görevli Yönetim kurulu başkanı, genel müdür Grup şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet 37.41 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 03.05.2010 İcrada Görevli Yönetim kurulu başkan Vekili, yönetim kurulu üyesi Grup şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet 37.41 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 21.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyesi Serbest avukatlık, muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği Evet 0.0016 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
DURSUN ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 08.02.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyesi Öğretim üyeliği, muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetim komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
RAMADAN KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747190 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret komitesi
KENAN YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747190 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim komitesi
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.05.2020 İcrada Görevli Değil Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal yönetim, Riskin Erken Saptanması, Aday Gösterme, Ücret
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886066
BIST