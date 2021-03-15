***TRILC* *AKSGY* *NIBAS* *IZMDC* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.03.2021 09:36
***TRILC******AKSGY******NIBAS******IZMDC******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY, IZMDC, NIBAS, OSTIM, TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918115
BIST
10:541.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
10:547,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5650
|
7,6214
En Düşük
7,5348
10:549,0577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0948
En Düşük
8,9936
10:54420,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,38
|Açılış
|: 420,93
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SANKO
|13,21
|47.478.109
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.019.452
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|14.907.646
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|5.661.568
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|22.197.650
|% 9,97
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|7.842.957
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|POLTK
|339,00
|17.106.804
|% -8,63
|
|GARAN
|8,84
|327.949.943
|% -0,90
|
|BJKAS
|4,88
|203.369.033
|% 6,32
|
|THYAO
|14,51
|172.407.092
|% 0,07
|
|PETKM
|6,24
|170.670.026
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,26
|165.414.413
|% -1,31
|
|EKGYO
|2,26
|165.414.413
|% -1,31
|
|BJKAS
|4,88
|203.369.033
|% 6,32
|
|GARAN
|8,84
|327.949.943
|% -0,90
|
|GSRAY
|3,95
|133.255.910
|% 3,40
|
|DOHOL
|3,54
|114.284.747
|% -0,56
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5755
|7,5792
|% 0,16
|
|Euro
|9,0429
|9,0577
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,5433
|10,5962
|% 0,33
|
|Frank
|8,1261
|8,1750
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0190
|2,0291
|% 0,37
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-0,69
|
|Altın Gr.
|421
|421
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|69,75
|69,75
|0,53
|