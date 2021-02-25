***TRILC* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.02.2021 15:41
***TRILC******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912891
BIST
16:061.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
16:067,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0552
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
16:068,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1204
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
16:06416,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,47
|Açılış
|: 416,57
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler16:03
|LINK
|51,70
|117.781.288
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.667.193
|% -9,94
|
|PETKM
|5,23
|1.844.167.277
|% 1,36
|
|THYAO
|13,15
|1.510.837.609
|% 2,49
|
|KOZAL
|129,40
|1.367.460.162
|% -3,07
|
|SASA
|42,32
|1.325.480.344
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.161.812.230
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.161.812.230
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.844.167.277
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|209.253.485
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|390.869.152
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,36
|298.541.044
|% -0,73
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2176
|7,2223
|% 0,74
|
|Euro
|8,8370
|8,8462
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,2075
|10,2587
|% 1,00
|
|Frank
|7,9588
|8,0067
|% 1,06
|
|Riyal
|1,9238
|1,9334
|% 0,93
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
16:03
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16:13BRKSN
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 12.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 776 adet işlem
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16:12XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 23, 527.00 milyon TL de
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16:12HEKTS
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 493, 229 adet işlem
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16:11FROTO
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 177.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 674, 724 adet işlem
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16:10MARTI
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 877, 200 adet işlem