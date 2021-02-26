***TRILC* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.02.2021 16:37
***TRILC******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Analiz Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913343
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1258
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1126
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05415,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,81
|Açılış
|: 415,74
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.106.866
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.565.949
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.381
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.747.963
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.282.230
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.755.238
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.026.975
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.801.918
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|461.610
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.484.752.224
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.848.902.921
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.105.176.155
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|918.371.631
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|471.029.807
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|868.475.150
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4706
|7,4785
|% 1,71
|
|Euro
|9,0581
|9,0690
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,3166
|10,3683
|% 0,47
|
|Frank
|8,1707
|8,2199
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,91
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,13
|
|B. Petrol
|65,18
|65,18
|-0,94
|