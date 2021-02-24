***TRILC* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
24.02.2021 14:18
***TRILC******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912138
BIST
14:151.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
14:157,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0692
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
14:158,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0982
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
14:15416,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,82
|Açılış
|: 416,35
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,45
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PKENT
|1.760,00
|4.588.494
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MERIT
|377,00
|2.668.783
|% 9,98
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|74.278.711
|% -9,96
|
|MMCAS
|6,15
|540.208
|% -9,56
|
|MEGAP
|8,13
|67.748.031
|% -9,47
|
|THYAO
|13,07
|1.493.530.337
|% 0,38
|
|SASA
|39,16
|1.330.612.753
|% 7,82
|
|KOZAL
|138,40
|1.217.867.043
|% 3,75
|
|PGSUS
|86,60
|1.028.468.329
|% 2,91
|
|ASELS
|17,65
|910.105.599
|% 3,34
|
|IHLAS
|0,90
|199.889.701
|% -9,09
|
|TSKB
|1,81
|346.502.714
|% 0,56
|
|ODAS
|4,09
|764.811.314
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,33
|434.703.610
|% -0,43
|
|PETKM
|5,31
|884.150.666
|% -2,21
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1759
|7,1807
|% 1,06
|
|Euro
|8,7288
|8,7363
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,1000
|10,1507
|% 1,01
|
|Frank
|7,8579
|7,9052
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9043
|1,9139
|% 0,80
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,38
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.762
|2.834
|47,49
|
|Yarım
|1.335
|1.371
|22,97
|
|Çeyrek
|670
|685
|11,48
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|0,40
|