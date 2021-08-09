***TRILC* *BNTAS* *DENGE* *METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.08.2021 09:00
***TRILC******BNTAS******DENGE******METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BNTAS, DENGE, METUR, TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955799
BIST
11:451.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
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1.443
En Düşük
1.437
11:458,6628
En Yüksek
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|: 8,6400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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11:4510,1905
En Yüksek
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|: 488,53
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489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:45
|SELGD
|5,61
|6.308.214
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.632.720
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.741.003
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.829.790
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.919.523
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.488.007
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|9,96
|20.346.228
|% -7,18
|
|DNISI
|12,34
|6.224.234
|% -6,16
|
|DAGHL
|16,00
|14.807.459
|% -6,16
|
|SISE
|8,22
|547.970.414
|% 2,75
|
|GARAN
|9,32
|415.763.450
|% 0,98
|
|GENIL
|13,68
|359.492.221
|% 5,23
|
|KRDMD
|8,02
|323.652.564
|% 0,25
|
|THYAO
|12,87
|205.201.187
|% 0,31
|
|SISE
|8,22
|547.970.414
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,49
|120.570.406
|% 0,81
|
|GARAN
|9,32
|415.763.450
|% 0,98
|
|KRDMD
|8,02
|323.652.564
|% 0,25
|
|AKBNK
|5,49
|162.802.123
|% 1,10
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6598
|8,6628
|% 0,55
|
|Euro
|10,1840
|10,1905
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,9728
|12,0328
|% 0,48
|
|Frank
|9,4209
|9,4777
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3032
|2,3147
|% 0,55
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-16,97
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
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|B. Petrol
|68,28
|68,28
|-2,42
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