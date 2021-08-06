***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.08.2021 08:59
***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E %110 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 13,514 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955240
BIST
10:221.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:228,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:2210,1353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0284
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1511
En Düşük
10,0744
10:22495,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,15
|Açılış
|: 495,34
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,98
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:20
|PENTA
|48,78
|6.389.109
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|23.000.661
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|GENIL
|12,89
|200.592.713
|% 9,05
|
|MERIT
|17,20
|93.104
|% 8,11
|
|AGYO
|2,87
|10.914.256
|% -9,75
|
|KRSTL
|1,87
|4.171.140
|% -6,03
|
|DERIM
|9,89
|360.143
|% -5,18
|
|GSDDE
|5,32
|109.849
|% -4,66
|
|ISGSY
|11,22
|21.957.400
|% -4,35
|
|SASA
|30,78
|211.981.994
|% 3,78
|
|THYAO
|12,92
|208.968.264
|% 1,25
|
|GENIL
|12,89
|200.592.713
|% 9,05
|
|GARAN
|9,26
|130.710.109
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,92
|122.646.962
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,84
|99.708.290
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,92
|122.646.962
|% -2,34
|
|THYAO
|12,92
|208.968.264
|% 1,25
|
|GENIL
|12,89
|200.592.713
|% 9,05
|
|GARAN
|9,26
|130.710.109
|% 0,00
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5627
|8,5659
|% 0,54
|
|Euro
|10,1305
|10,1400
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,8956
|11,9552
|% 0,55
|
|Frank
|9,4080
|9,4647
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2788
|2,2903
|% 0,62
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,03
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|0,45
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:32XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 1, 833.00 milyon TL de
-
10:32GOZDE
Yüzde 5.52 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 242, 122 adet işlem
-
10:31PENTA
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 450 adet işlem
-
10:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, GUBRF, VAKBN
-
10:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TAVHL, PGSUS