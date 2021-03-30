***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
30.03.2021 18:13
***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) payında 31/03/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/04/2021'dir.
Ayrıca, TRILC payında halen uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri de 29/04/2021 tarihine kadar devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921914
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1547
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1352
|Açılış
|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,9300
En Düşük
9,6398
18:05452,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 452,04
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|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3492
|8,3542
|% 1,89
|
|Euro
|9,7942
|9,8029
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,4143
|11,4716
|% 1,55
|
|Frank
|8,8162
|8,8693
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2188
|2,2300
|% 1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-26,95
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
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Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
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Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
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17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem