***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TRILC]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) payında 31/03/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/04/2021'dir.Ayrıca, TRILC payında halen uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri de 29/04/2021 tarihine kadar devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921914BIST