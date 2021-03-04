***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [TRILC]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarTurk İlaç Serum payları, 05/03/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST Ankara, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 77.050.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiTURK ILAC SERUM XUTUM 05/03/2021TURK ILAC SERUM XTUMY 05/03/2021TURK ILAC SERUM XYLDZ 05/03/2021TURK ILAC SERUM XUSIN 05/03/2021TURK ILAC SERUM XKMYA 05/03/2021TURK ILAC SERUM XSANK 05/03/2021TURK ILAC SERUM XHARZ 05/03/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915135BIST