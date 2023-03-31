***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.03.2023 16:13
***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.20 maddesine göre, Türk İlaç Serum payları 03.04.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
TURK ILAC SERUM XHARZ 03/04/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130274
BIST
17:434.837
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -59,51
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4319,1956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4320,8825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0559
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:431.220,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.220,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EKSUN
|86,50
|44.252.016
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|37.066.940
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.469.585.535
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,60
|1.171.655.100
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|669.269.812
|% -9,97
|
|ASTOR
|53,60
|2.689.124.605
|% 0,00
|
|AKFYE
|17,10
|2.469.585.535
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,30
|2.459.991.545
|% 1,72
|
|TUPRS
|530,40
|2.337.245.946
|% -1,60
|
|ISCTR
|13,25
|2.118.139.799
|% -2,00
|
|SKBNK
|2,57
|855.748.721
|% 9,83
|
|ALBRK
|2,91
|470.267.084
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,25
|2.118.139.799
|% -2,00
|
|AKFYE
|17,10
|2.469.585.535
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,23
|746.918.089
|% -2,66
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1895
|19,1956
|% 0,15
|
|Euro
|20,8494
|20,8825
|% -0,27
|
|Sterlin
|23,6688
|23,7875
|% -0,04
|
|Frank
|20,9459
|21,0720
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0957
|5,1212
|% 0,08
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,64
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.233
|8.330
|12,00
|
|Yarım
|4.036
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,82
|0,07
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,51
|