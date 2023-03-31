***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [TRILC]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.20 maddesine göre, Türk İlaç Serum payları 03.04.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiTURK ILAC SERUM XHARZ 03/04/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130274BIST