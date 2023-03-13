***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [TRILC]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıTURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi13/03/2023Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarTRILC.E pay sırası geçici olarak işleme kapatılmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı duyuru daha sonra yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123261BIST