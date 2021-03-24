***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2021 10:00
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920096
BIST
12:451.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,27
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:457,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:459,4611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:45443,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,62
|Açılış
|: 443,56
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:45
|AYGAZ
|15,51
|43.027.480
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.608.465
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.627.127
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.640.747
|% 9,98
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|279.661.269
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,22
|2.665.355.168
|% 0,42
|
|SASA
|47,10
|733.142.626
|% 7,93
|
|SISE
|7,18
|393.681.276
|% 1,56
|
|AKBNK
|4,92
|390.067.706
|% 2,50
|
|PETKM
|5,59
|389.360.148
|% 4,10
|
|GARAN
|7,22
|2.665.355.168
|% 0,42
|
|TSKB
|1,40
|131.661.816
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,24
|201.911.084
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,91
|153.256.558
|% 3,24
|
|AKBNK
|4,92
|390.067.706
|% 2,50
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9555
|7,9601
|% 0,25
|
|Euro
|9,4365
|9,4611
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,8935
|10,9482
|% 0,05
|
|Frank
|8,4876
|8,5388
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1178
|2,1284
|% 0,33
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|7,14
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.925
|2.969
|20,00
|
|Tam
|2.913
|2.988
|24,20
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|11,70
|
|Çeyrek
|706
|723
|5,86
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|1,74
|