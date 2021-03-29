***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 11:12
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921360
BIST
14:061.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,66
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
14:068,1782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:069,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0721
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:06453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,85
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:06
|TRILC
|50,40
|179.632.470
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.648.675
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.918.352
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.902.576
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|119,80
|54.271.470
|% -7,85
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,97
|1.210.478.900
|% 5,77
|
|GARAN
|6,95
|931.262.561
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,21
|671.488.951
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,02
|595.987.391
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|403.353.111
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|595.987.391
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,97
|1.210.478.900
|% 5,77
|
|GARAN
|6,95
|931.262.561
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,21
|671.488.951
|% 4,04
|
|DOHOL
|3,36
|316.559.964
|% 3,70
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1717
|8,1782
|% 1,21
|
|Euro
|9,6196
|9,6338
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,2709
|11,3274
|% 1,44
|
|Frank
|8,6619
|8,7141
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1736
|2,1845
|% 1,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,09
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.981
|3.058
|30,89
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|14,94
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,47
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|0,61
|