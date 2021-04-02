***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2021 11:43
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922783
BIST
13:261.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:268,0452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0604
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:269,4984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0922
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:26448,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,69
|Açılış
|: 448,28
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:24
|DERHL
|8,69
|20.726.794
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|26.076.401
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|219.595.513
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|IZFAS
|11,81
|23.805.142
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|GLRYH
|12,64
|31.788.629
|% -6,30
|
|KAPLM
|30,12
|8.927.072
|% -5,16
|
|GARAN
|7,09
|1.466.042.604
|% 1,14
|
|RTALB
|32,92
|617.104.811
|% -2,37
|
|BJKAS
|9,75
|478.814.315
|% 6,44
|
|KOZAL
|122,20
|443.749.875
|% 1,16
|
|SASA
|47,34
|394.967.526
|% 0,08
|
|GARAN
|7,09
|1.466.042.604
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,92
|226.075.902
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,17
|299.914.212
|% 2,96
|
|SKBNK
|1,21
|73.326.715
|% -1,63
|
|TSKB
|1,39
|74.973.993
|% 0,00
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0408
|8,0454
|% -0,74
|
|Euro
|9,4798
|9,4954
|% -0,99
|
|Sterlin
|11,0835
|11,1391
|% -0,88
|
|Frank
|8,5048
|8,5560
|% -0,80
|
|Riyal
|2,1352
|2,1459
|% -0,93
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|