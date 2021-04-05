***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 10:00
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923161
BIST
11:261.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:268,1605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:269,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:26452,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,70
|Açılış
|: 452,42
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ERBOS
|75,90
|44.276.313
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|110.720.734
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.825.603
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.289.368
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,09
|10.613.180
|% -8,72
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|CASA
|111,00
|40.959
|% -6,80
|
|BJKAS
|8,79
|429.291.574
|% -4,46
|
|KOZAL
|126,80
|389.914.513
|% 1,36
|
|GARAN
|6,90
|310.053.230
|% 0,27
|
|SISE
|7,46
|226.560.530
|% 0,95
|
|JANTS
|884,20
|219.320.188
|% 6,92
|
|BJKAS
|8,79
|429.291.574
|% -4,46
|
|GARAN
|6,90
|310.053.230
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,71
|129.270.334
|% -6,78
|
|SISE
|7,46
|226.560.530
|% 0,95
|
|PETKM
|6,10
|183.456.663
|% 1,84
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1580
|8,1605
|% 0,10
|
|Euro
|9,5962
|9,6119
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2579
|11,3144
|% 0,15
|
|Frank
|8,6061
|8,6579
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1654
|2,1762
|% -0,09
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,66
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-1,24
|
Seans Raporu
11:26
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11:40NTGAZ
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11:39VANGD
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11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 12 artarak (% 0.21 ) 1, 466
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11:38XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 4, 606.00 milyon TL de
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11:38AKSEN
Yüzde 4.27 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 228, 733 adet işlem