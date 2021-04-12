***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:00
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926526
BIST
11:531.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,49
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:538,1894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:539,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0443
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:53458,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 458,04
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PENGD
|4,51
|78.728.962
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|449.090
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|588.750
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.090.959
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.638.938
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,09
|38.797.820
|% -9,23
|
|KRTEK
|15,63
|3.477.252
|% -7,51
|
|NTGAZ
|16,51
|764.728.773
|% -0,12
|
|BJKAS
|12,29
|368.352.075
|% 9,93
|
|EREGL
|16,36
|344.980.421
|% 0,31
|
|PETKM
|6,08
|282.977.208
|% 1,16
|
|GARAN
|6,61
|282.472.521
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,84
|160.469.879
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,06
|152.363.979
|% -1,90
|
|TSKB
|1,34
|78.656.736
|% -0,74
|
|IHLAS
|0,64
|33.859.215
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,11
|57.642.639
|% -2,63
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1884
|8,1894
|% 0,43
|
|Euro
|9,7377
|9,7475
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2356
|11,2920
|% 0,84
|
|Frank
|8,8281
|8,8813
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1795
|2,1905
|% 0,54
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,17
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,22
|
Seans Raporu
11:53
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12:05ISKPL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 37.90 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 583 adet işlem
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12:04ERBOS
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 67.50 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 301 adet işlem
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12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ARCLK, GUBRF
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12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 77 kaybederek (% -0.65 ) 1, 194
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12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, TUREX, ATSYH, PENGD, TKURU, QUAGR, YAPRK, IDEAS, BJKAS, DIRIT