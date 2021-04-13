***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:00
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927090
BIST
13:351.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,54
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:358,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:359,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0194
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:35451,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,10
|Açılış
|: 451,95
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,46
BIST En Aktif Hisseler13:33
|MTRKS
|49,56
|5.848.179
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|969.732
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.794.588
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.885.154
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.732.882
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.934.780
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,68
|596.898.388
|% 1,71
|
|FENER
|33,76
|463.679.747
|% 7,86
|
|GARAN
|6,64
|406.337.022
|% 0,30
|
|KOZAL
|112,30
|367.474.364
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,79
|333.449.193
|% -7,33
|
|EKGYO
|1,77
|279.434.933
|% -2,75
|
|TSKB
|1,28
|202.306.420
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|208.631.886
|% -1,45
|
|GARAN
|6,64
|406.337.022
|% 0,30
|
|GSRAY
|3,57
|215.102.369
|% 0,85
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1441
|8,1514
|% 0,02
|
|Euro
|9,6903
|9,6973
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,1581
|11,2140
|% -0,08
|
|Frank
|8,7639
|8,8167
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1657
|2,1765
|% -0,04
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-8,04
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.984
|3.061
|-7,51
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|-3,63
|
|Çeyrek
|723
|740
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,69
|