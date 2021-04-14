***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 15:53
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928051
BIST
15:391.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:398,0744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:399,6659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0312
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:39454,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,70
|Açılış
|: 454,20
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DITAS
|14,66
|3.210.364
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.147.240
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.515.006
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|673.081.277
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.446.558
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.847.619
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.172.115
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.566.278
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.930.252
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.103.449.247
|% 2,99
|
|EREGL
|17,17
|978.006.083
|% 0,47
|
|SASA
|46,54
|673.081.277
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|513.999.291
|% -0,54
|
|SISE
|7,34
|451.114.475
|% 2,23
|
|GARAN
|6,90
|1.103.449.247
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,13
|294.328.990
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,24
|421.856.641
|% 4,52
|
|IHLAS
|0,66
|83.401.651
|% 3,13
|
|TSKB
|1,33
|154.921.183
|% 3,10
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0779
|8,0819
|% -0,29
|
|Euro
|9,6700
|9,6764
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,1085
|11,1643
|% -0,04
|
|Frank
|8,7427
|8,7953
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1521
|2,1629
|% -0,14
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|0,19
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-18,00
|
|Tam
|2.994
|3.072
|-21,76
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-10,52
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,58
|64,58
|0,91
|
Seans Raporu
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