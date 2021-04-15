***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 11:00
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928366
BIST
11:581.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
11:588,0496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0211
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
11:589,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0189
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
11:58452,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,04
|Açılış
|: 452,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MTRKS
|59,95
|176.266.069
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|8.924.501
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.054.666
|% 9,93
|
|EUKYO
|4,62
|1.578.476
|% 7,69
|
|VAKKO
|15,08
|53.939.427
|% 7,03
|
|TKURU
|298,30
|1.329.225
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.328.798
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.198.404
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,70
|8.945.457
|% -9,54
|
|GARAN
|7,25
|1.899.788.245
|% 3,72
|
|SASA
|47,62
|676.500.941
|% 2,32
|
|EREGL
|17,91
|500.909.766
|% 2,23
|
|KRDMD
|7,61
|493.080.381
|% 2,84
|
|TUREX
|17,55
|393.957.596
|% -9,11
|
|GARAN
|7,25
|1.899.788.245
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,19
|311.935.978
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,61
|493.080.381
|% 2,84
|
|ODAS
|3,71
|237.850.590
|% 1,64
|
|TSKB
|1,35
|73.087.374
|% 1,50
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0473
|8,0512
|% -0,24
|
|Euro
|9,6557
|9,6613
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,0651
|11,1206
|% -0,11
|
|Frank
|8,6924
|8,7448
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1406
|2,1513
|% -0,17
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,08
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.980
|3.055
|-4,71
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|-2,28
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
|