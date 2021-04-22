***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:02
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930384
BIST
10:171.317
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -13,81
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.311
10:178,3123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1332
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:1710,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1502
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:17480,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 8,76
|Açılış
|: 480,64
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
480,64
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:17
|FORMT
|1,11
|1.030.604
|% 11,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|5.719.678
|% 9,66
|
|SEKUR
|22,70
|1.741.926
|% 9,66
|
|BURVA
|22,50
|247.690
|% -10,00
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|429.324
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|273.907.560
|% 0,57
|
|EREGL
|17,76
|103.611.605
|% -0,45
|
|PETKM
|6,28
|75.958.637
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,79
|62.351.829
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,06
|57.465.529
|% -0,48
|
|GARAN
|7,00
|273.907.560
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,79
|62.351.829
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,06
|57.465.529
|% -0,48
|
|GSRAY
|3,22
|40.866.298
|% -9,80
|
|PETKM
|6,28
|75.958.637
|% -1,57
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3069
|8,3123
|% 1,63
|
|Euro
|10,0021
|10,0168
|% 1,52
|
|Sterlin
|11,5822
|11,6403
|% 1,94
|
|Frank
|9,0665
|9,1212
|% 2,02
|
|Riyal
|2,2148
|2,2259
|% 1,83
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,51
|
|Altın Gr.
|480
|480
|8,39
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,11
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-0,27
|