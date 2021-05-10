***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2021 10:02
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935574
BIST
11:171.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,67
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.448
11:178,2576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:1710,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0205
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:17487,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,10
|Açılış
|: 487,89
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:17
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.167.258
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|IHGZT
|1,55
|4.392.997
|% 8,39
|
|VAKFN
|13,99
|1.823.988
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|28.844.741
|% -6,52
|
|NETAS
|23,44
|22.793.827
|% -5,71
|
|GARAN
|7,69
|518.199.295
|% -0,39
|
|THYAO
|13,25
|510.949.668
|% 2,00
|
|SISE
|7,75
|394.610.869
|% 1,97
|
|KOZAL
|130,20
|384.568.753
|% 0,77
|
|PETKM
|6,58
|364.150.941
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,89
|171.310.607
|% 2,72
|
|GARAN
|7,69
|518.199.295
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,12
|129.667.531
|% -0,47
|
|PETKM
|6,58
|364.150.941
|% 0,77
|
|SISE
|7,75
|394.610.869
|% 1,97
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2540
|8,2576
|% 0,29
|
|Euro
|10,0357
|10,0473
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,5979
|11,6561
|% 1,02
|
|Frank
|9,1322
|9,1872
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1977
|2,2087
|% 0,40
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|6,01
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,62
|68,62
|0,34
|