***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2021 15:54
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935700
BIST
17:161.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 20,21
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:168,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:1610,0534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0266
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:16489,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,40
|Açılış
|: 489,19
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:16
|INVEO
|132,00
|106.646.229
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.553.373
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.761.208
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.625.895
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.157.912
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,62
|112.243.570
|% -5,97
|
|FORMT
|1,30
|10.993.254
|% -5,80
|
|GARAN
|7,84
|1.462.868.172
|% 1,55
|
|PETKM
|6,62
|1.029.051.090
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|849.150.989
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,70
|826.606.377
|% 2,59
|
|KOZAL
|130,10
|784.510.545
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,15
|437.367.767
|% 0,94
|
|GARAN
|7,84
|1.462.868.172
|% 1,55
|
|PETKM
|6,62
|1.029.051.090
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,87
|234.863.420
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,70
|826.606.377
|% 2,59
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2556
|8,2588
|% 0,30
|
|Euro
|10,0479
|10,0534
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6263
|11,6846
|% 1,26
|
|Frank
|9,1406
|9,1956
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1952
|2,2062
|% 0,29
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30VERUS
Yüzde 5.60 oranında artışla 59.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 529, 289 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 15, 107.00 milyon TL de
-
17:28BJKAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 845, 146 adet işlem
-
17:27IHGZT
Yüzde 9.79 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 821, 043 adet işlem
-
17:25BUCIM
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 783, 807 adet işlem