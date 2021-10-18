***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2021 13:35
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971200
BIST
13:541.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:549,2730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 9,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:5410,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0072
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:54525,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,04
|Açılış
|: 525,35
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.196.177
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|38.405.578
|% 9,95
|
|PRKAB
|17,11
|94.014.146
|% 9,40
|
|OZBAL
|17,70
|37.105.481
|% 7,60
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,00
|109.132.438
|% -9,09
|
|CEOEM
|9,95
|186.771.911
|% -7,78
|
|BAYRK
|8,37
|29.238.956
|% -6,06
|
|LUKSK
|46,56
|14.275.970
|% -5,02
|
|GARAN
|8,80
|1.059.407.161
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,12
|638.595.584
|% 2,59
|
|SISE
|8,16
|599.986.301
|% 1,24
|
|THYAO
|14,41
|516.166.422
|% -1,57
|
|TUPRS
|127,90
|487.279.391
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,34
|321.415.532
|% -0,43
|
|GARAN
|8,80
|1.059.407.161
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,12
|638.595.584
|% 2,59
|
|TSKB
|1,19
|105.059.572
|% -0,83
|
|SISE
|8,16
|599.986.301
|% 1,24
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2690
|9,2730
|% 0,13
|
|Euro
|10,7498
|10,7539
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,6987
|12,7624
|% 0,04
|
|Frank
|9,9839
|10,0440
|% -0,10
|
|Riyal
|2,4661
|2,4784
|% 0,18
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-4,15
|
|Altın Gr.
|525
|526
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.479
|3.528
|8,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|8,40
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|4,07
|
|Çeyrek
|838
|858
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,77
|85,77
|0,93
|