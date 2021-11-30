***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:29
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980214
BIST
13:151.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:1512,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1578
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0213
En Düşük
12,6998
13:1514,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2786
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,7995
En Düşük
14,2915
13:15748,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 13,80
|Açılış
|: 748,80
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:15
|SONME
|31,02
|2.784.287
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|11.921.198
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|78.882.537
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|12.430.849
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|13.576.749
|% -9,56
|
|FENER
|31,62
|109.464.646
|% -8,19
|
|KOZAL
|129,60
|1.464.200.164
|% 7,46
|
|ASELS
|22,46
|1.461.644.272
|% -1,23
|
|GARAN
|11,50
|1.129.081.892
|% 0,88
|
|SASA
|42,92
|989.322.954
|% -0,09
|
|THYAO
|17,03
|751.526.186
|% -1,67
|
|YKBNK
|3,21
|474.479.063
|% 1,26
|
|GARAN
|11,50
|1.129.081.892
|% 0,88
|
|AKBNK
|6,57
|640.079.590
|% -0,45
|
|TSKB
|1,50
|143.420.971
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,27
|208.842.754
|% 0,44
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9565
|12,9741
|% 1,23
|
|Euro
|14,7198
|14,7475
|% 1,93
|
|Sterlin
|17,2819
|17,3685
|% 1,68
|
|Frank
|14,0730
|14,1578
|% 1,85
|
|Riyal
|3,4480
|3,4653
|% 1,25
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|12,78
|
|Altın Gr.
|750
|750
|15,00
|
|Cumhuriyet
|4.953
|5.028
|123,00
|
|Tam
|4.931
|5.056
|123,43
|
|Yarım
|2.383
|2.446
|59,71
|
|Çeyrek
|1.195
|1.223
|29,85
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,57
|0,15
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-1,97
|