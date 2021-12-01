***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2021 16:12
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980491
BIST
17:271.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 45,22
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:2713,2293
En Yüksek
|Değişim
|: -3,23%
|| -0,4418
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:2715,0359
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -0,4906
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:27765,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -13,69
|Açılış
|: 765,06
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TETMT
|254,10
|13.897.149
|% 10,00
|
|BURCE
|26,40
|16.829.160
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|BURVA
|24,66
|31.873.050
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|246.464.981
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.381.259.456
|% 1,93
|
|THYAO
|18,78
|3.042.677.181
|% 9,06
|
|SISE
|12,93
|2.271.362.541
|% 3,03
|
|SASA
|45,20
|2.220.527.972
|% 4,15
|
|KRDMD
|8,93
|1.616.906.946
|% 4,44
|
|YKBNK
|3,29
|993.919.622
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,28
|604.188.756
|% 1,79
|
|TSKB
|1,50
|343.529.362
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,93
|1.616.906.946
|% 4,44
|
|SISE
|12,93
|2.271.362.541
|% 3,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2101
|13,2293
|% -3,23
|
|Euro
|14,9799
|15,0359
|% -3,16
|
|Sterlin
|17,7106
|17,7994
|% -2,28
|
|Frank
|14,4430
|14,5300
|% -2,61
|
|Riyal
|3,5386
|3,5563
|% -2,58
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,64
|
|Altın Gr.
|766
|766
|-12,30
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.034
|5.166
|77,60
|
|Yarım
|2.433
|2.499
|37,54
|
|Çeyrek
|1.220
|1.249
|18,77
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|70,91
|70,91
|1,68
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:37EDATA
Yüzde 5.76 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 635 adet işlem
-
17:36INTEM
Yüzde 8.03 oranında artışla 59.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 137, 822 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 68 artarak (% 2.67 ) 1, 644
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, CELHA, SELVA, QNBFL, SONME, SNPAM, TAVHL, METUR, MIATK, ISATR
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, EKIZ, RALYH, KUTPO