***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2021 10:05
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986283
BIST
14:321.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 27,49
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
14:3211,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 0,3423
|Açılış
|: 11,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
14:3212,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,3850
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
14:32657,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 19,43
|Açılış
|: 657,76
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BAGFS
|17,38
|9.413.294
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|37.752.565
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.465.125
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|INTEM
|76,85
|2.170.174
|% -4,47
|
|GARAN
|11,76
|1.311.525.800
|% 0,34
|
|THYAO
|21,12
|1.308.989.646
|% 0,00
|
|EREGL
|29,02
|1.107.817.420
|% 2,26
|
|SASA
|50,60
|976.575.860
|% 6,30
|
|KRDMD
|9,68
|915.252.028
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,63
|690.158.020
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,23
|339.034.818
|% 0,45
|
|GARAN
|11,76
|1.311.525.800
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,68
|915.252.028
|% 2,65
|
|ODAS
|1,38
|102.327.994
|% 0,73
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3086
|11,3337
|% 3,11
|
|Euro
|12,8012
|12,8245
|% 3,09
|
|Sterlin
|15,1478
|15,2237
|% 3,06
|
|Frank
|12,2971
|12,3712
|% 3,25
|
|Riyal
|3,0108
|3,0259
|% 3,17
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,34
|
|Altın Gr.
|658
|658
|19,87
|
|Cumhuriyet
|4.440
|4.507
|-15,00
|
|Tam
|4.415
|4.532
|-21,24
|
|Yarım
|2.134
|2.192
|-10,27
|
|Çeyrek
|1.070
|1.096
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|0,15
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|0,00
|