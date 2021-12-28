***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2021 11:33
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986544
BIST
17:251.849
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -48,38
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.848
17:2511,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,3052
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
17:2513,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,3345
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,5579
En Düşük
13,0195
17:25690,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 16,13
|Açılış
|: 690,38
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler17:23
|RODRG
|19,36
|6.284.288
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|124.592.299
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|15.649.668
|% 9,99
|
|PRKAB
|48,92
|9.678.920
|% 9,98
|
|VBTYZ
|22,34
|49.165.582
|% 9,94
|
|SEYKM
|13,73
|10.476.957
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,30
|11.806.185
|% -9,97
|
|TRILC
|12,27
|200.207.906
|% -8,57
|
|AGHOL
|38,48
|66.162.669
|% -7,72
|
|TUCLK
|14,70
|9.551.828
|% -7,72
|
|GARAN
|11,26
|1.604.479.761
|% -3,51
|
|SASA
|51,00
|1.507.263.532
|% -0,68
|
|SISE
|13,48
|1.271.256.155
|% -0,52
|
|EREGL
|28,20
|1.152.462.448
|% -1,81
|
|THYAO
|20,22
|1.018.519.138
|% -2,69
|
|EKGYO
|2,21
|952.551.982
|% -0,45
|
|YKBNK
|3,46
|685.755.289
|% -5,46
|
|GARAN
|11,26
|1.604.479.761
|% -3,51
|
|ODAS
|1,33
|153.618.505
|% -2,21
|
|KRDMD
|9,07
|899.494.833
|% -3,30
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8409
|11,8595
|% 2,68
|
|Euro
|13,3877
|13,4218
|% 2,60
|
|Sterlin
|15,8850
|15,9646
|% 2,45
|
|Frank
|12,8669
|12,9444
|% 2,44
|
|Riyal
|3,1445
|3,1603
|% 2,37
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|0,59
|
|Altın Gr.
|690
|690
|15,87
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,83
|8,84
|0,25
|
|B. Petrol
|78,86
|78,86
|0,64
|